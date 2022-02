Osorio: “Me he pasado de tono con el jefe y ya ofrecí excusas”

El técnico del América de Cali se refirió en rueda de prensa al ‘rifirrafe’ que ha tenido en las últimas semanas con Tulio Gómez.

Este fin de semana, América estará recibiendo a Once Caldas en el Pascual Guerrero, y previo a este partido, el cuerpo técnico ofreció una rueda de prensa para hablar sobre este partido. Sin embargo, el técnico Juan Carlos Osorio aprovechó para referirse a las últimas declaraciones suyas y de los directivos que dan señales de un malestar interno en la institución.

“Me surgió la inquietud de hacer un par de aclaraciones, sobre todo teniendo en cuenta los últimos eventos. Entonces empiezo recordando; ‘El hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla’, y respondo por lo que he dicho:

El primer tema es asegurarle a toda la afición americana que lo único que a mí me aferra, es tratar de ganar un titulo con América de Cali por eso he tomado la decisión de permanecer en el cargo.

Segundo: tengo para decirles a todos, que las diferencias con los dueños del club son diferencias normales y obvias en una relación dueño-trabajador. Yo, hacia mis jefes siento: admiración como seres humanos, como empresarios e inversores. Son el ejemplo a seguir por muchos colombianos. El futbol colombiano está necesitado tener inversores y jefes como los míos. Además siento respeto y son ellos los que deciden las continuidades. Pero las diferencias son normales.

Aquí peleas no existen. Yo no los llamo para insultarlos y ellos no me llaman para insultarme. En las mejores familias existen discrepancias y diferencias. Nunca he emitido una opinión para incomodarlos. Acepto que he tenido comentarios fueras de tono y ya me disculpé con mi jefe“.