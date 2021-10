Osorio: “El Deportivo Cali de Dudamel es uno de los mejores de Colombia”

El técnico del América de Cali habló en rueda de prensa posterior al clásico vallecaucano donde su equipo no logró pasar del empate, pero terminó llenando de elogios al equipo rival y su cuerpo técnico.

Inicialmente, Juan Carlos Osorio fue consultado sobre los cambios de los jugadores amonestados. “Sí, los jugadores que reciben amarilla buscamos la manera de sustituirlo. Como pasó hoy con Larry Angulo que estaba jugando un magnífico partido, analizamos que el el segundo tiempo se jugaría sobre el tercio medio, habrían muchos roces y no queríamos arriesgar“.

Sobre las razones del empate, comentó. “Me tocaría entrar a un tema muy delicado, pero todo sonaría a disculpa y tratar de justificar las razones del empate. Simple y llanamente el Deportivo Cali bajo la dirección de Rafael Dudamel es uno de los mejores equipos del fútbol colombiano y están haciendo cosas muy interesantes. Se merecen este empate“.

Además, le volvieron a consultar sobre el tema de la idea de juego y los motivos por los que las cosas no les están funcionando. “Cuando jugamos a lo que entrenamos creo que tenemos un gran rendimiento. Cuando tenemos un juego de decisiones autónomas e individuales, se entorpece el juego colectivo“.

Por último, analizó el tema de los cambios que hizo y que no le lograron dar resultados. “Las sustituciones se hacen nominales o estructurales. Hoy hicimos dos de cada una y no dieron el resultado que yo esperaba y asumo la responsabilidad, me equivoqué“.

Vea la rueda de prensa completa