¿Ofertas desde el exterior? Así respondió Carlos Sierra

Con seis meses de contrato por delante, el volante barranquillero se refirió a la posibilidad de salir del América de Cali.

Uno de los jugadores más importantes del cuadro escarlata es Carlos Sierra, quien fue figura en el título de 2019 y es los pocos que cuentan con el rotulo de ‘bicampeón’ con esta camiseta. Asimismo, es de los que atraen más pretendientes, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que el jugador se refirió a una posible salida, cuando le quedan meses de contrato.

En charla con Antena 2 Cali, el volante de 31 años fue consultado sobre sus ofertas, a lo que comentó: “No hasta ahora no. Por lo menos este año no ha ocurrido, es difícil ahorita. Si en algún momento llega alguna buena oferta, el América mirará si es bueno para los dos partes, pero por ahora hay que dedicarse a trabajar en este equipo que me ha brindado tantas alegrías“.

Le consultaron sobre posibilidades que tuvo en el pasado, destacando que se cayó una oferta por fuera del país, sin llegar a decir más detalles. “Después de la pandemia estuve cerca de salir, pero al final se cayó. ¿Dónde? Eso no importa ahora, pero como te digo lo que importa es que estoy aquí en el América y tengo que trabajar para representar bien a esta institución“.

En su momento, Sierra salió del América, cuando el técnico era el argentino Juan Cruz Real y no lo tuvo en consideración. Estuvo 6 meses a préstamo en el Deportes Tolima, donde jugó muy poco por una lesión muscular, pero tuvo algunos partidos con el cuadro ‘Pijao’ que también terminó ganando la Liga de ese semestre, proclamándose así como tricampeón del FPC.