“Nuestra prioridad no es el estadio”: Tulio Gómez

El dueño del América de Cali volvió a hablar sobre el tema estadio mientras sigue la idea de construir un nuevo escenario y salir del Pascual Guerrero.

Desde hace un buen tiempo, se viene hablando sobre lo que pasará con el estadio para América de Cali, puesto que se han confirmado conversaciones para dos proyectos: construir un nuevo escenario deportivo o reformar el Pascual Guerrero, por lo que luego de varias semanas sin actualizar información, desde el club se refirieron al tema.

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo rojo, habló con el ‘Petiso’ Arango, informando que siguen mirando terrenos. “Como le parece que me salió una oferta en un lote, en la vía Cali-Jamundí, me gusta mucho esa idea. Es que mire, cuando usted tiene una gran terreno y vende una parte barata para construcción, genera, automáticamente el entorno se valoriza“.

Dejó claro que no se está matando la cabeza por tener estadio. “Nuestra prioridad no es el estadio, nuestra prioridad es el equipo. Yo estoy muy contento en el Pascual Guerrero es una belleza; ahora por la Copa América Femenina no podemos jugar ahí, pero es un estadio muy hermoso“.

Un estadio nuevo pero poca gente. “Si es un estadio nuevo, tiene muchos ingresos, pero tener un estadio el día de hoy solo para fútbol es tener un lucro cesante, hay que tener al menos 50 eventos en el año. Hace poco en el Atanasio se presentó Maluma y eso le generó a Medellín un turismo impresionante y eso genera muchas divisas. Hay que tener un sitio de eventos que tenga artistas internacionales, le ayuda mucho a la ciudad“.

Explicó que pueden seguir en el Pascual Guerrero y teniendo la prioridad. “Si nosotros llegamos a tomar el Pascual Guerrero en comodato, América es quien dispone del estadio y del tiempo, la prioridad la tiene América. Hay que adecuarlo para que sea multieventos, que si hay un concierto el viernes, que el sábado juegue el América“.

¿Qué le conviene más al equipo? “Económicamente nos conviene más estadio nuevo, pero también es que el Pascual Guerrero le queda más fácil a la gente. Depende también de donde quede ubicado, si queda allí en la vía Jamundí, muy bueno, pero si queda muy lejos, se dificulta. El problema del Deportivo Cali es que está muy lejos y tiene peaje, mientras que en el Pascual llega cualquiera“.

¿Qué hace falta para tomar una decisión? “Ver bien la ubicación y ver lo que América necesita. Vamos a tomar decisiones, pero para mí no es una prioridad. No es una carrera contra el tiempo, nuestro foco es tener un equipo competitivo y que sea protagonista“.