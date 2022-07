Novedades médicas de América: Falque, Arrieta y Juan David Pérez

Previo al próximo partido ante Independiente Santa Fe por Liga BetPlay, se conoció la actualidad de los jugadores que venían en departamento médico.

El próximo martes, América de Cali estará viajando a la ciudad de Bogotá para el partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay, donde se medirán ante Santa Fe en un duelo de necesitados. Para este compromiso, se espera que la mayor parte de la nómina del cuadro caleño ya esté disponible, considerando el más reciente parte médico.

De acuerdo a lo contado por el periodista JJ Morales en ‘El Corrillo de Mao’, hay 4 jugadores que venían trabajando en el departamento médico y que a día de hoy son duda para este compromiso. Habrá que esperara hasta el lunes, que es cuando el equipo tomará rumbo a la capital colombiana, pero ya hay un panorama claro para el cuerpo técnico.

El primer caso es el de Iago Falque, quien ya estaba totalmente recuperado, pero tras un pisotón en una uña, fue incapacitado para el juego pasado ante Cortuluá. Se explica que ya se reincorporó a los trabajos junto al resto del grupo, pero lo recomendado es que no podría actuar los 90 minutos ante el cuadro cardenal.

Otro que sigue a la espera es Cristian Arrieta, quien también se ha incorporado a los trabajos de grupo desde hace un par de semanas. No juega desde diciembre de 2021, pero todavía no estaría listo para regresar a la actividad, puesto que sus trabajos son con mucha precaución para no golpearse la rodilla lesionada, así que no está apto para la competencia.

Por último, están los dos jugadores que regresaron desde Once Caldas y no han debutado oficialmente: Nicolás Giraldo y Juan David Pérez. Ambos siguen realizando trabajos diferenciados en etapa de readaptación deportivo y esta semana no han entrenado junto al resto del grupo, por lo que probablemente sigan sin estar disponibles.