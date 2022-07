Mateo Ortiz: despedida de América y detalles de la negociación

El equipo confirmó que uno de sus canteranos se marchó al fútbol de Argentina y se pudieron conocer los detalles contractuales de esta salida.

Desde hace varios años, en América de Cali se venía haciendo ruido con relación al potencial de un delantero juvenil que desde muy temprana edad comenzó a trabajar con el primer equipo. Se trata de Mateo Ortiz, quien debutó en 2021 con el equipo profesional, pero luego de apenas 5 partidos jugados, terminó yéndose al fútbol internacional.

El equipo escarlata oficializó el paso de Ortiz al Club Atlético Sarmiento de la primera división de Argentina, pero sin dar detalles sobre la negociación. Por esta razón, el periodista Max Martínez de ‘El Corrillo de Mao’, habló con el representante del delantero de 19 años, quien confirmó que fue un traspaso definitivo saliendo libre, donde América reserva un porcentaje de los derechos.

“Estábamos viendo la situación deportiva del América un poco truncada entonces decidimos buscar otras opciones. Tenía contrato hasta diciembre de este año y se hizo una negociación por porcentajes a venta futura. Teníamos la posibilidad de negociar con cualquier equipo, pero respetando le dejamos al América un porcentaje (30%) que será muy bien retribuido“.

La despedida de Mateo Ortiz

El cucuteño hizo gran parte de su proceso formativo en el cuadro vallecaucano, por lo que se fue con un sentido mensaje de despedida. “Llegó el día de partir del club en el que tanto soñé jugar , llegué de niño a este club con un sueño y gracias a Dios y a toda la gente que siempre me apoyó pude cumplirlo(…) Me siento en deuda con todos y espero que el fútbol me dé la oportunidad de regresar algún día a la pasión de un pueblo“.