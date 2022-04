“Nosotros sí le hemos metido plata al equipo”: Tulio Gómez

El dueño de América de Cali habló sobre el reclamo de la hinchada sobre una supuesta falta de inversión en la nómina en los últimos años.

A lo largo de los últimos meses, uno de los más cuestionados en el entorno del América de Cali ha sido el máximo accionista, Tulio Gómez, quien ha sido señalado por el tema de la confección de la nómina, más allá del tema del cuerpo técnico que estuviera en frente, a lo que el empresario habló y aseguró que sí han puesto de su parte.

En diálogo con el ‘Petiso’ Arango, comentó. “Yo estoy de acuerdo en que hay que invertir en jugadores, nada de cemento. El hincha quiere ver a su equipo campeón y no le importa si hay deudas, si no hay plata, si hay estadio propio o alquilado. Uno como directivo tiene que ver ambas cosas, que el equipo esté bien financiera y deportivamente“.

Ante el cuestionamiento sobre si de verdad le ha invertido al equipo. “Le hemos metido, le metimos plata al cuerpo técnico pero fue una mala decisión, le metimos a lo que no era, pero para el equipo vienen cosas buenas. Este año tendremos cosas buenas, para el segundo semestre si le salen las cosas a Guimarães se van a ver. Él es muy buen técnico y ya lo demostró“.

Le preguntaron si en realidad confía en su nómina. “Si no tuviéramos nómina le diría que no. En 2019 le dije a mi señora que teníamos con qué ser campeones y ella decía que no, le dije ‘espere y verá’. En 2019, quien nos ayudó a confeccionar la nómina fue el ‘Gato’ Pérez, eso no fue nadie más, él fue el que nos ayudó en 2019, él nos ayudó a traer a Marlon, Carrascal y a Rangel“.