América de Cali y nuevos detalles sobre su estadio propio

El máximo accionista del América de Cali, habló sobre lo que se debate ahora mismo entre construir un nuevo estadio o reformar el estadio Pascual Guerrero.

En diálogo con el periodista Carlos Arango, Tulio Gómez volvió a tocar el tema del estadio, luego de una información sobre que ya estaría listo el terreno para la construcción de un nuevo escenario deportivo. Lo que explicó el empresario, es que aún no se deciden si construirán uno nuevo o si van a quedarse con el estadio Pascual Guerrero.

Sobre la construcción. “El estadio del América no lo haremos nosotros, el objetivo de nosotros es traer buenos jugadores. El estadio lo hará un fondo de inversión, que tiene dos opciones, Pascual Guerrero o construir uno nuevo sobre la Zona Franca, en un terreno de 500.000 metros, tendría el estadio y también para la sede deportiva de América. La ubicación no me disgusta“.

No hay nada concreto sobre el terreno. “Aún no ha sido adquirido. Hay que hacer un estudio, consultar con la Alcaldía de Palmira, aunque quedarían con dos estadios. Me gusta la ubicación porqué tiene buenas vías de acceso, está cerca al aeropuerto y no está en el sur, porqué eso está ya muy colapsado”.

Lo que está planteado. “El fondo hace el estadio, vende unos palcos y América no tendría gastos de administración del estadio, pero sí tendría la prioridad para jugar, sea un estadio nuevo o sea el Pascual Guerrero, porqué sea cuál sea sería un estadio multieventos; sería con gramilla retráctil, con cubierta, así que si hay un evento el sábado, se podría jugar el partido el domingo”.

Gómez quiere quedarse en San Fernando. “Yo plantee lo del Pascual Guerrero, hacer una alianza público-privada, donde este fondo tome el estadio en comodato. Tendría que ponerse de acuerdo con la Alcaldía y la Gobernación del Valle. Yo lo tengo pensado: donde están las piscinas panamericanas, hacen un centro comercial en el primer y segundo piso; más arriba hacen el hotel, dos torres para un 5 estrellas y un airbnb. En la terraza un rooftop para hacer eventos y un helipuerto. Donde está el Parque Panamericano, un doble sótano, para unos 4.000 carros, para que la gente parquee ahí. Este estadio habría que adecuarle la gramilla para que sea multieventos, para que sea rentable. Además, construir unos palcos, que puede ser en la tribuna norte, tiene que ser un estadio moderno”.

¿Qué dice el fondo de inversión sobre esa idea?. “Eso hay que mirarlo. Yo me quedo con el Pascual, para mí el Pascual Guerrero está entre los mejores, sino el mejor estadio del país. La Alcaldía también quiere que sea un cluster deportivo. La Alcaldía lo quiere porqué es un proyecto de ciudad. Con la Alcaldía también habría prioridad para América, sino no valdría la pena”.

Costos y tiempo de obras. “Eso valdría entre 60 y 80 millones de dólares. el nuevo estadio se tardaría unos 30 meses, quizá 3 años. Si es el Pascual, aunque está muy hermoso, lo que habría que hacer se tomaría por ahí un año, pero se puede ir trabajando en todos los alrededores“.