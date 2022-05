“No tiene ojo para los jugadores, cree que los va a volver unos cracks”

El máximo accionista de América de Cali habló sobre las contrataciones del equipo y reveló lo que le dijo al técnico Juan Carlos Osorio.

El último año de América de Cali ha sido uno de los más complicados de la época reciente del club, luego de quedarse eliminado de todas las competencias que disputaba y sin clasificar a los cuadrangulares en la Liga BetPlay. El máximo accionista, Tulio Gómez, analizó las razones del fracaso deportivo y sostuvo que mucho se debe a lo hecho por Juan Carlos Osorio.

Inicialmente, explicó que los problemas con este técnico venían desde hace varios meses. “Desde noviembre yo vi que las cosas no… el semestre pasado nosotros clasificamos al octagonal no por mérito propio, sino porqué Envigado no le pudo ganar al Atlético Huila, desde ahí yo vi que no funcionaban las cosas y yo dije ‘no, nos equivocamos‘. De pronto corregimos para este primer semestre, hablamos con el técnico pero no, llegamos a una discusión y ahí ya vi que las cosas no funcionaban“, enfatizó.

Además, se refirió a los errores en la contrataciones. “En el segundo semestre de 2021, trajimos ciegamente lo que Osorio nos pidió y ahí fallamos, porque trajimos jugadores que no estuvieron a la altura del equipo. Nos faltó más análisis y decirle profe esos jugadores que usted pidió no dan la talla, no digo nombres para no herir susceptibilidades“.

Y añadió. “De 8 o 10 que trajimos, 3 o 4 no eran, pero les teníamos fe. Este año le dijimos profe ‘usted no tiene ojo para contratar jugadores, cree que los va a volver unos cracks‘. Entonces este año decidimos contratar nosotros, los jugadores que contratamos este año no son responsabilidad de Osorio“.