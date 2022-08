“No podemos ser campeones y quedar quebrados”

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló sobre la confección de la nómina de 2023, asegurando que se armarán de acuerdo al presupuesto del club.

En América tendrán que encarar un semestre muy complicado y con mucho trabajo por delante, pues los resultados no se han dado a pesar del tiempo que ya lleva Alexandre Guimarães en su segundo ciclo. Todo esto sumado a que no se pudo contratar en el pasado mercado de fichajes, por lo que muchos ya piensan en lo que será el próximo año.

+ Ilusión de jugar, “no duden de mi profesionalismo” y ¿renovación?

Al máximo accionista, Tulio Gómez, hinchada y prensa le han exigido armar una nómina competitiva para el año entrante, pues las últimas 2 temporadas han sido difíciles con los equipos que se han armado. En diálogo con la ‘Banda Deportiva’, el empresario comentó que quiere lo mejor para el América, pero siempre y cuando esté bajo los presupuestos.

“Nosotros siempre buscamos buenos jugadores y acordes a nuestro presupuesto, porque no podemos reventarnos, ser campeones y quedar quebrados; debemos estar estables económicamente“, dijo inicialmente el caldense.

La consultaron si ya hay conversaciones con algunos jugadores para el 2023, a lo que comentó. “Ya en septiembre cuando el técnico tenga todos los jugadores miraremos con el Comité Deportivo qué vamos a hacer. A quién renovamos, a quién no, quién da la talla, quién no da la talla“.

Asegura que la nómina que tienen en la actualidad está para pelear por el título de final de año. “Todavía no hemos despegado, otros jugadores lesionados, Falque ha tenido inconvenientes… si recuperamos a todos los jugadores, podemos ser protagonistas. No obstante el no haber podido contratar jugadores para el segundo semestre, tenemos muy equipo“.

Le preguntaron por aquellos jugadores como Luis Sánchez y Gustavo Carvajal que tuvieron que se operados nuevamente. “A veces algunos jugadores les faltan unos meses para salir al campo, entonces el técnico o ellos mismos salen antes y pues tiene que estar bien recuperado. Tienen que dejarlos que se recuperen bien“.