Ilusión de jugar, “no duden de mi profesionalismo” y ¿renovación?

Iago Falque se perdió los últimos 4 partidos de América de Cali. No ha jugado en el semestre y solo suma 8 apariciones desde su llegada en enero. Se especula mucho con él y por eso sus palabras.

Al no hacer parte de lo que ha hecho el cuadro escarlata en el 2022-2 y conociendo lo que le pasó, mucho más. Dentro de lo que se dice, siente que han puesto en duda su profesionalismo. Él quiere evitarlo. Por eso en la oportunidad que le brindó el periodista Carlos Arturo Arango de dar su versión de lo que ha pasado con él en su llegada el fútbol colombiano (enero de 2022), aprovechó para dejar estas claridades.

Todo lo que hay que saber de Iago Falque, su lesión y cuándo puede volver

– “Ya estoy volviendo a los entrenamientos, lo peor ya pasó. Fue un tema en el dedo que se complicó más de los debido. Aunque parezca una tontería, el dedo es una parte importante. Sostiene casi todo y aparte es el pie izquierdo y al golpear, el dolor era bastante grande”.

– “Tenía un problema en una uña, nada importante. Tuve un pisotón y a partir de ahí se empeoró. Hicimos lo que creíamos que era oportuno, no se solucionó, se infectó y se alargó bastante. Van 20 días, que es mucho tiempo para lo que debería haber sido”.

– “Estoy entrenando con mis compañeros desde la semana pasada. El dolor va mejorando. Ellos se portan bastante bien conmigo. Un pisotón podría complicar más la cosa. Los médicos, con el entrenador, valoraremos, pero espero estar ya para la próxima. No quiero decirlo 100% seguro. Dependerá de lo que piense el míster”.

– “Los datos son los datos y al final hay que ser objetivos. No creo que sea culpable de las lesiones. Si hablamos de mala suerte, sí he tenido mala suerte. Me lesioné tras el partido de Sudamericana con el DIM. Antes de las vacaciones, contra Unión Magdalena tuve un impacto muy fuerte con la rodilla, el médico me dijo que de milagro no se me fue el cruzado y luego, a la vuelta, estuve parado, perdí las vacaciones, vine a recuperarme y cuando estaba volviendo pasó esto de la uña. Las cosas no están yendo como uno quisiera, pero esta es la primera lesión que depende de mí. Llegué tarde. Debuté a la cuarta semana y el semestre pasado no era fácil, ya todo estaba iniciado. Son cosas que se escapan de mis manos. No puedo hacer mucho más contra lo que me está pasando últimamente”.

– “Yo vine aquí a disfrutar del fútbol, intentarlo, disfrutar de la experiencia, de América de Cali, de la afición y hasta ahora no lo he podido hacer. Me quedan 3 meses y medio de contrato y lo voy a intentar hasta el final. Si puedo revertir la situación, ojalá. Y si no, que no sea porque no lo he intentado. Lo único es que no voy a permitir es que se ponga en duda mi compromiso ni mi profesionalidad. Es algo que he hecho en toda mi carrera y acá lo estoy haciendo igual. Las cosas externas uno no las puede controlar”.

– “Pienso en acabar bien y demostrar. Sí me gustaría renovar. No vine acá para quedarme solo 10 meses. Me gustaría seguir pero ahora es algo que no se puede plantear de mi parte ni la de América. Vamos a ver si soy capaz de tener continuidad y a partir de ahí veremos qué pasa. Confío en que las cosas mejoren”.

“A los que me apoyan y los que me critican, les digo que estoy haciendo lo mejor posible. Tengo muchas ganas de mostrar un gran Iago Falque, tengo mucha ilusión por jugar”.