“No creía que íbamos a clasificar. Dios es hincha de América”: Tulio Gómez

El máximo accionista del América de Cali habló sobre lo que fue la clasificación de su equipo a las finales de la Liga BetPlay y se mostró incrédulo.

Este domingo, ocurrieron los 4 milagros que necesitaba el América de Cali para clasificarse a las finales de la Liga BetPlay y el equipo se metió a los 8, optando por la posibilidad de ir por un nuevo título. Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, ya hacía cuentas para lo que será el 2022, pero ahora tendrán que seguir adelante en la temporada.

En diálogo con Zona Libre de Humo tras finalizar el compromiso, el dirigente se mostró sorprendido por lo que pasó. “La verdad, yo no creía que íbamos a clasificar con tanto partido que resultado que jugaba en contra. Y me di cuenta que clasificamos porque un hincha que cantó el gol de Huila, ahí me dije ‘¿esto qué es?’“.

Y añadió. “Dios es hincha del América, es increíble. La verdad que el regreso a casa va a ser placentero porque hemos sufrido mucho. Yo pensé que cuando perdimos contra Equidad ya quedábamos eliminados. Los hinchas de América estamos condenados a sufrir“.

Ahora, se vendrán 6 importantes partidos para un equipo que ha mostrado importante mejoría en los últimos dos juegos. Las salidas de algunos jugadores como Jeison Lucumí, Joao Rodríguez y Geovan Montes tendrán que esperar, luego de que el mismo Gómez había confirmado la noticia.