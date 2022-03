Ni en Cali ni en CDMX: lo que dicen los hinchas del América sobre Osorio

El técnico del colombiano es opción para ir al fútbol de México, pero los hinchas no están de acuerdo con esa posibilidad.

El proceso de Juan Carlos Osorio en el fútbol mexicano terminó hace un buen rato, pero su imagen sigue dejando muchas opiniones divididas. Ahora, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que regrese, pero esta vez a nivel de clubes en el equipo más popular de ese país, el Club América, que busca un reemplazo para el argentino Santiago Solari.

Como se había reportado desde hace semanas, el técnico colombiano es una de las principales opciones para este club, debido a que el presidente es Santiago Baños, quien en su momento fue el que lo llevó a la Selección Mexicana, cuando estaba al mando del equipo nacional. Lo tienen en carpeta y analizan su llegada, pero mientras tanto, los hinchas opinan sobre esta posibilidad.

En la misma proporción en la que los seguidores del América de Cali quieren que se termine su proceso, los aficionados del homónimo mexicano desean que no se dé la negociación. En las respuestas a los periodistas que informan sobre la opción de Osorio, aparecen opiniones negativas de quienes no les gustó su gestión con ‘El Tri’ y que no ignoran que su actualidad no es para nada buena.

Que Juan Carlos Osorio pudiera ser una de las opciones de Santiago Baños, es la clara muestra de que el colombiano es una PÉSIMA OPCIÓN para el Club América. Enserio, siempre hay que recordar que si las cosas van mal, se puede poner PEOR. — Iván Dávila (@Ivan_Davila10) March 2, 2022

@ClubAmerica POR FAVOR OSORIO NO COMO D.T SI SOLARI SE FUE ES PARA MEJORAR NO EMPEORAR 🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅😌😌 — Francisco (@Francis48968688) March 2, 2022

Yo solamente quisiera saber de dónde carajos salió la estúpida idea o posibilidad de postular a Juan Carlos Osorio como técnico del @ClubAmerica

Sería como salir de Guatemala para entrar a Guatepioooorrrrr!!!

Válgame Dios! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — ⚽️ ÁGUILA AMARILLA ⚽️ 🦅 (@fher69ramos) March 2, 2022

En ruedas de prensa recientes, el técnico risaraldense ha manifestado que su intención está quedarse en el fútbol colombiano y seguir trabajando en su proceso actual, por lo que habrá que esperar para ver como reacciona en caso de que las Águilas de Ciudad de México le hagan una oferta para que tome el puesto como DT.