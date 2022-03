Mateo Ortiz y otra razón por la que no juega con Osorio

El delantero juvenil del América de Cali solamente ha jugado un partido bajo el mando del actual cuerpo técnico y ahora se suma un problema adicional.

Hay un extraño caso en las filas del América de Cali y es que un jugador tiene solamente 14 minutos disputados a nivel profesional, le bastó para estrenarse como goleador. Se trata del delantero juvenil Mateo Ortiz, quien debutó en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2021 – II ante Junior de Barranquilla y pudo festejar por primera vez, pero nunca más volvió a recibir una convocatoria.

+ “Medio estadio los insultaba”: Romero sobre los juveniles que salieron

El jugador se mantuvo entrenando junto al resto del plantel pero no fue considerado, se informó que iría a préstamo a Orsomarso en la segunda división, pero se quedó en América inscrito para este semestre. Sigue sin aparecer, incluso ya no está siendo convocado para la Selección Colombia sub-20, pero se conoció que tiene una lesión.

En diálogo con Antena 2 Cali, el jugador aseguró que será operado por una hernia inguinal. “Está programada la cirugía por una hernia inguinal. El tiempo de la recuperación depende de la evaluación pero espero que no sea mucho tiempo“.

Sobre la ‘borrada’ de Osorio, comentó. “Simplemente fue decisión del Míster y pues las decisiones que él toma se respetan. La verdad no sabría decir, eso es una pregunta que él debería responder. Siempre me trabajé bien esperando una chance, pero me siento tranquilo porqué va a llegar la oportunidad. Salir no hubiera sido mala idea porque lo que uno busca es jugar, pero las cosas pasaron así“.