“Medio estadio los insultaba”: Romero sobre los juveniles que salieron

El presidente de América de Cali fue cuestionado sobre los jugadores que salieron mientras se jugaba el campeonato y así se justificó.

El departamento médico del cuadro escarlata no da a basto en el tema de lesiones, por lo que en este momento, se está echando de menos a jugadores que se fueron a préstamo cuando el campeonato ya había comenzado y que no fueron reemplazados cuando estaba abierto el mercado de fichajes. Los nombres en específico son: Emerson Batalla, Pablo Ortiz y Kevin Andrade.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, el presidente ejecutivo del club, Mauricio Romero, se refirió a esta situación y no le dio cabida a las críticas a su gestión. “Yo creo que ahorita todo el mundo habla de la falta que nos hace Andrade, la falta que nos hace Ortiz y la falta que nos hace Batalla, pero cuando jugaban medio estadio los insultaba, al menos hasta donde yo me acuerdo, no sé si es que yo veía otros partidos“.

Y añadió. “Todo el mundo insultaba a Osorio porque los metía, sobre todo a Andrade y Ortiz. En el caso de Batalla, demostró en la última etapa que estaba para jugar, pero es un pelao todavía, no se le puede achacar toda la responsabilidad de que el equipo esté bien o mal“.

Dijo que el equipo tiene alternativas, pero que las lesiones están jugando una mala pasada. “Yo creo que el profe Osorio tiene alternativas en esas posiciones para poder cubrirlos perfectamente, pero es que volvemos al mismo punto que es por tema de lesiones que no podemos contar con ellos, eso ha hecho que las ausencias se noten más“.