Más palo para Osorio: “Con plata queda campeón cualquiera. Cuando no, salen con soberbia”

Juan Carlos Osorio es el tema en todos los medios de comunicación, por la situación que vive con América de Cali. Muchos dicen que le quedan tan solo horas al mando del equipo vallecaucano, pues los resultados cada vez escasean más y ya se tornó violento el acompañamiento de los hinchas al estadio.

Luego del 0-2 a manos de Atlético Nacional en la jornada 15 de la Liga BetPlay 2021-II, los aficionados no permitieron que se terminara el compromiso y protagonizaron desmanes en el estadio Pascual Guerrero, pidiendo la salida del DT.

Las redes sociales no fueron ajenas y toda clase de comentarios ha habido en torno al tema. Por ejemplo, Jhonny Ramírez, exfutbolista que militó en Millonarios FC y Junior FC, entre otros, se refirió a la situación. Terminado el encuentro entre los Diablos Rojos y los Verdolagas, escribió: “En Colombia ganar no es fácil. Hay DTs en nuestro país que con poco han hecho demasiado y han dejado una historia grande, pero se valoran poco, y hay técnicos con grandes recursos económicos y pidiendo lo que necesitan se ganan todo, y se valoran mucho más y son endiosados. Debiéramos ser más sinceros, más claros en las apreciaciones y quitarnos la venda de los ojos. Con plata queda campeón cualquiera, y está demostrado, sino que lo digan hoy Medellín y América“, publicó en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “A veces la soberbia acaba con lo bueno que haces, el ego es un auto enemigo. Ganar siempre va ser difícil, pero es muy fácil hacerlo con una chequera abierta para traer lo que se necesita, admirables son aquellos que con poco hacen mucho….”.

Por lo tanto, el exjugador recibió muchas respuestas y este lunes decidió aclarar su opinión, con nombres y apellidos. “Muchos me dicen que me voy por las ramas, pero no es así, el que sepa interpretar lo que digo, sabe de lo que hablo. Juan Carlos Osorio y Comesaña han ganado con equipos con grandes chequeras. El día que no les salen las cosas, salen con peros y soberbia“, concluyó.