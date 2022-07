Marlon Torres: otro que no quiere hablar de su renovación

El central barranquillero también termina contrato con América en diciembre de este año, pero al igual que Joel Graterol fue esquivo con el tema.

Al finalizar este 2022, se le terminará el vínculo contractual a un montón de jugadores del América de Cali, razón por la cual se habla de una renovación de la nómina. Sin embargo, hay algunos casos en los que sí preocupa que se vayan libres, puesto que serían inversiones perdidas, considerando que el club compró sus derechos deportivos.

+ ¿Cuántos canteranos de América se llevó Jersson a Llaneros?

Dos casos puntuales son los de Joel Graterol y Marlon Torres, quienes pertenecen a la institución. Con el primero ya hay un panorama claro, pues quiere irse al fútbol de Europa y está esperando una oferta antes de aceptar lo que tiene sobre la mesa para renovar, pero ahora se está llegando a la incertidumbre con el segundo.

El central habló con el diario El País de Cali, donde le consultaron sobre si había intención de renovar, a lo que comentó. “Yo prefiero pensar en el día a día. En este momento tengo un contrato vigente con América que siempre deseo cumplir con todo el amor del mundo y lo que venga se hablará en su momento“.

Por esa misma vía, le consultaron sobre una oferta de Junior y el presunto interés de Juan Cruz Real de llevarlo a ese club. “No quisiera hablar ese tema por ahora, no me lo permiten. Tengo una buena relación con Juan, pero prefiero no hablar de eso. Estoy en América y mi interés es defender mi equipo“.