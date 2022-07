Los dos fichajes de renombre que se le cayeron al América de Cali

Dos jugadores de primer nivel para el fútbol sudamericano estaban listos para el cuadro escarlata, pero por diferentes motivos no se concretó ninguno.

En este mercado de fichajes, América de Cali no logró confirmar ningún refuerzo debido a que había una sanción impuesta por la FCF que les impedía inscribir jugadores. Sin embargo, era un tema que las directivas sabían con antelación, por lo que debían armar su nómina desde comienzo de año y en su momento se hizo lo que se pudo, pero faltaron algunos nombres.

El máximo accionista del cuadro caleño, Tulio Gómez, explicó que sí han gestionado nombres importantes para el equipo, pero que por diferentes razones se han caído. En primer lugar, un nombre que todos conocen, el de Hugo Rodallega, quien a lo largo de varios años manifestó su interés de llegar al club. Por otro lado, aparece el uruguayo Brahian Alemán.

En diálogo con el ‘Petiso’ Arango, comentó sobre Alemán, quien pasa por un buen momento en Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina. “Lo teníamos listico, pero se nos metió un agente, le estábamos haciendo seguimiento y se nos cayó, pero lastimosamente el 90% de los agentes son unos bandidos, aunque hay unos muy buenos. Me dolió no haberlo traído“.

Sobre Rodallega, explicó lo que falló y se refirió a buscarlo para el 2023. “Yo siempre quise tener a Rodallega, nunca estuvo pa’ traerlo, pero cuando estaba listo para venir, el técnico fue el que dijo que no le gustaba. Cada que hablábamos, no estaba libre, pero ahora que estaba libre, el técnico no lo quiere. Creo que ya renovó contrato“.