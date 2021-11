Leonel Álvarez y un nuevo guiño al América de Cali

El técnico antioqueño se refirió nuevamente a la posibilidad de llegar a dirigir al América de Cali mientras el equipo pasa por un mal momento.

Cada vez que América de Cali está viviendo una temporada complicada con el cuerpo técnico de paso, comienzan a sonar nombres para reemplazar a quien esté. Uno que siempre está en la órbita del cuadro caleño, según los medios de comunicación, es Leonel Álvarez, de grata recordación por su paso como jugador en este equipo.

Sin embargo, esta vez fue el mismo DT quien puso su nombre a disposición de las directivas. En diálogo con Directv Sports, Álvarez fue consulado sobre esa posibilidad de dirigir al América, a lo que comentó. “¿A quién no le gustaría dirigir a un equipo como América de Cali?“, dijo inicialmente.

Además, le preguntaron sobre la información en la que se indica que es un técnico costoso para el fútbol colombiano. “Por ahí se la escuché al presidente del Medellín, pero ofrézcame, llámeme, conmigo no ha hablado absolutamente nadie… ¿Qué es caro cuando se es campeón y se consiguen los logros?“, recriminó.

¿Posibilidades reales en América?

De momento, en América de Cali no están buscando técnicos, pues lo más probable que opten por darle continuidad a Juan Carlos Osorio independientemente de los resultados que se terminen de conseguir este semestre. Además, lo que informó hace no mucho tiempo es que Leonel Álvarez no llegará a este equipo mientras Tulio Gómez esté al frente de la institución por algunos temas personales.