Larry Angulo: “El profe le tiene miedo a los jugadores con amarilla”

El jugador del América de Cali se refirió a lo sucedido en el clásico ante Deportivo Cali cuando fue sustituido siendo uno de los mejores del campo.

El último fin de semana, nuevamente le llovieron críticas al técnico Juan Carlos Osorio por las decisiones que tomó en medio del partido ante Deportivo Cali, donde decidió sacar a uno de los jugadores que mejor rendimiento estaba teniendo, Larry Angulo, quien además del gol estaba dominando la mitad del campo.

En rueda de prensa, técnico y jugador confirmaron que la razón principal de su salida se dio por la tarjeta amarilla. Luego, en diálogo con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Angulo volvió a referirse al tema. “El Profe le tiene miedo a los jugadores que tienen amarilla y por eso nos cambia. Ya hemos entendido eso con él“.

Posteriormente, le consultaron sobre la disputa por la clasificación. “Está complicado por los partidos que se nos vienen, se ha venido mejorando en los últimos partidos, podemos seguir mejorando porque vamos entendiendo lo que quiere el profe. Yo creo que con esa mejora podemos estar clasificando a las finales“.

Por último, habló sobre las características suyas que el técnico destaca. “Osorio me dijo que necesitaba un volante de ida y vuelta, con buen juego aéreo, que tuviera opciones de gol en cada partido. Me dijo que no necesitaba tanto de marca, pero sí que pisara el área“.