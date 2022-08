La razón de la ausencia de Iago Falque vs. Santa Fe

El volante español seguirá sin conocer la capital colombiana, pues se perderá de un nuevo partido con la camiseta de América.

Este martes, América de Cali estará jugando una nueva edición del clásico de rojos visitando a Santa Fe, por lo que la delegación escarlata ya se encuentra en la ciudad de Bogotá con los 18 jugadores que fueron convocados por el técnico Alexandre Guimarães, entre los que no se encuentra el volante español Iago Falque.

+ Convocados de América de Cali para visitar a Santa Fe

Para este segundo semestre, el jugador no ha sido considerado para ninguno de los 3 partidos que ha jugado el cuadro escarlata ni en la pretemporada. En la visita a Envigado prefirieron no arriesgarlo al no estar totalmente recuperado, ante Cortuluá no estuvo disponible por un problema en el pie izquierdo, pues justo le pisaron en una uña que tenía encarnada y el tema se complicó.

Ahora, se pensaba que ya estaría listo para este compromiso ante el cuadro cardenal, pues fue una semana larga que tuvo para trabajar y estuvo junto al resto del grupo durante estos días, pero finalmente no fue tenido en cuenta y es un nuevo compromiso que se pierde, quedándose sin jugar todavía en una ciudad como Bogotá, solo por nombrar una.

La razón no es muy clara, pero en el trascurso de la semana el técnico Guimarães había comentado que estaba en duda para este juego, considerando que no llegó a estar a ’10 puntos’ ni para jugar los 90 minutos. Finalmente el cuerpo técnico tomó la decisión de que van a esperarlo un poco más para que cuando pueda actuar, tenga continuidad y no sume nuevos problemas.

Falque fue confirmado como jugador de América a finales de enero e inicialmente hubo que esperar 1 mes antes de poder verlo actuar con la camiseta escarlata. Jugó 4 partidos seguidos, donde no pudo sumar 90 minutos en ninguno y se lesionó durante un largo tiempo. Luego jugó 4 partidos más y se quedó fuera de competencia sobre el remate del semestre pasado y no ha vuelto a aparecer.