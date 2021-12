La llegada de Michael Rangel al América depende de Osorio

El delantero santandereano está libre y buscando equipo luego de su paso por México y en América de Cali sigue siendo opción.

El fin de semana pasado, el Mazatlán de México anunció de manera oficial la salida del delantero Michael Rangel, quien no tuvo un gran año en este equipo y no decidieron hacer uso de su opción de compra. Tendría que regresar a Junior de Barranquilla, pero no le renovarán el contrato que va hasta el fin de año y por esta razón quedará como agente libre.

Desde hace varios días, se ha venido hablando de la posibilidad de que el goleador pueda estar de regreso en el América de Cali, pues ya hay conversaciones con los directivos del club. Así lo mencionó Tulio Gómez, explicando que ya ha hablado con el jugador para consultar sobre sus condiciones contractuales de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, el mismo dirigente explicó que el regreso de Rangel no depende de él, sino que todo está ligado a lo que diga Juan Carlos Osorio, como pasó en su momento con Hugo Rodallega. “Por Michael Rangel está supeditado a lo que diga el cuerpo técnico, pero ya he hablado con él“, comentó el dirigente en diálogo con Zona Libre de Humo.

Resta esperar a ver en qué termina lo de Rangel, pues hace algunos días se comentó que hay una posibilidad vigente de ir al Deportes Tolima, pues es un equipo que se interesó en él desde hace varias semanas para lo que será la Copa Libertadores 2022.