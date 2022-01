“La continuidad de Osorio en América no es segura”

En ESPN Colombia, explicaron que hablaron con el técnico del cuadro escarlata y que su permanencia en la institución no es un hecho.

En América de Cali las cosas están muy complicadas y la temporada ni siquiera ha comenzado. Hay una relación rota entre cuerpo técnico y directivas y el ambiente de trabajo es muy hostil. Por esta razón, se ha comenzado a dudar sobre la permanencia de Juan Carlos Osorio al frente del equipo, en una hipotética salida que depende solamente de él.

El periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, entregó una información sobre esta situación, manifestando que pudo hablar con el DT y que éste tiene dudas sobre su continuidad. En uno de los programas que dirige en ESPN Colombia, dio a conocer los detalles.



“La continuidad de Juan Carlos Osorio en el América no está clara. El técnico hoy se debate en lo siguiente: lo que le traen no es lo que él quiere y lo que él quiere no se pudo. Él tiene esta disyuntiva, ‘o me quedo con lo que hay y me están trayendo, porqué quiero triunfar en América, o no me arriesgo porqué tengo mucho en contra y mejor doy un paso al costado‘.

La decisión es de Juan Carlos Osorio, él es el que tiene la decisión, cabila si vale la pena seguir o no. Hoy tuve la oportunidad de hablar con él y lo que puedo decir es esto: ‘yo reconozco que la embarré y aprendí que en el tema de las rotaciones es un momento determinado con el equipo que tenía, pero necesito más para poder llegar a mi objetivo“.