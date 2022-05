Juan Carlos Osorio y los errores en la directiva de América de Cali

El técnico cuestionó los manejos que se le dan al club y que lo llevaron a fracasar en su reciente intento de elaborar un proyecto.

A lo largo de los meses en los que Juan Carlos Osorio estuvo en el América de Cali, siempre se quejó por la falta de jugadores que tenía en su plantel y principalmente, por la salida de jugadores clave. Ahora que ya no está en el equipo, habló claro sobre esta situación y aseguró que a su modo de ver hay gran cantidad de fallos administrativos en el club.

En diálogo con ESPN Colombia, el técnico habló sobre el tema de los fichajes, cuestionando la salida de nombres importantes y no haber contratado reemplazos, dejando ver entre lineas las razones por las que no aceptó la llegada de Teófilo Gutiérrez, Hugo Rodallega y Dayro Moreno, resaltando el tema de las edades de cada uno.

“Haber tomado una decisión radical de no continuar y en el último torneo yo creo que se repitió la historia de que el club haya tomado la decisión de salir de 7 jugadores en 10 meses yo creo que eso es devastador porque al final del día para un club grande hay 3 maneras de hacerlo. Uno, hacer grandes contrataciones tipo Gremio, Flamengo, River, Boca que han repatriando a algunos de sus jugadores insignias para el remate de su carrera deportiva, entendiéndose remate no como los últimos tres años, pero sí de los últimos cinco o siete años, es decir que el jugador del fútbol tiene dos o tres años de competir a ese nivel, acá creemos que el único jugador que podemos repatriar es el jugador que tiene 36, 37, 38 años y yo pienso que no. Si lo que se pretende es un muy buen remate de carrera estamos buscando otras edades y cuando América decide salir de Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara, entre otros, es muy complicado“.