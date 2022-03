Más de Comesaña para Osorio: “No lo critico, me preocupa”

Después de decir que “Osorio no está bien y necesita ver un especialista”, Julio Comesaña se extendió en su opinión del momento del famoso entrenador.

El DT de Independiente Medellín esta vez se refirió al tema en entrevista con Los Dueños del Balón (RCN Radio). Allí volvió a basarse en ese episodio del pisotón de Juan Carlos Osorio a Juan David Mosquera por el que tanto ha sido criticado el entrenador de América de Cali. Y más allá de hacer énfasis en su admiración y la relación que tiene con él, mostró su preocupación.

Las nuevas declaraciones de Julio Comesaña sobre Juan Carlos Osorio

“Es un tema que no hubiera querido tocarlo pero es imposible eludir lo que pasó. Tengo un profundo respeto por Juan Carlos, admiración, una muy buena relación con él. Hemos tenido conversaciones muy sanas. Nos vemos, nos saludamos, nos tenemos cariño, aprecio”, fue su entrada para referirse a la actualidad de Osorio, luego de decir que necesitaba ver a un especialista.

“Lo dije con la mejor voluntad y buena fe porque más profundo de eso sería una conversación con él que algún día espero tenerla. Él es un hombre muy importante para el fútbol, con mucho recorrido. Conozco sus comportamientos y no son algunos de los que ha mostrado ahora”, enfatizó. Por eso la sorpresa por lo que vio en el Pascual Guerrero en la situación con Juan David Mosquera.

Así que la conclusión de Comesaña respecto a Juan Carlos Osorio es: “Yo no lo critico, me preocupa. Y me gustaría que él se diera cuenta un poquito porque somos muchos los que esperamos muchas cosas de Juan Carlos Osorio, en la profesión y en la relación”.