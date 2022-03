Juan Carlos Osorio y América: ¡Lo último tras oferta de rescisión y reunión!

Hubo reunión entre Juan Carlos Osorio, Tulio Gómez y toda la Junta Directiva luego de la caída de América de Cali ante Deportes Tolima. ¿Va a dejar el cargo?

Fue la versión periodística que empezó a surgir tras ese resultado en Ibagué. Con la escuadra escarlata eliminada de la Sudamericana y afuera de los 8 primeros lugares en la Liga, se rumoreó con tal posibilidad. Varios periodistas (Javier Hernández Bonnet y Eduardo Luis López, entre otros), hablaron de la negociación a la que ahora sí estaría dispuesto el DT para dejar el cargo. Finalmente eso no pasó. No por ahora.

A dicha reunión entre las partes, el máximo accionista y ofreciendo la posición del club, llegó con la determinación de ofrecerle un acuerdo al DT para su salida. Hay que recordar que Juan Carlos Osorio firmó contrato por 2 años con el club y todavía no pasó el primero. Es por eso que la rescisión en este momento tiene un valor superior al que tendrá cuando pasen esos primeros 12 meses.

Eso sí, la oferta que le hicieron al entrenador es por un valor inferior a lo firmado. Extraoficialmente se habla de 3 meses de salario. Eso le plantearon a Juan Carlos Osorio, quien deberá responder en un par de días. De momento la determinación es no aceptarlo. Él se mantiene enfocado en lo deportivo y basado en ese rubro, argumenta que no tiene por qué abandonar el proyecto. Está con la competencia en curso a nivel nacional y así pretende seguir.

La idea que tiene Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico es alcanzar el título en la Liga BetPlay. De momento está buscando el cupo en los 8. El equipo está afuera y le quedan 7 partidos para lograr meterse. El DT le apuesta a esa clasificación. Va por eso en lo que resta del semestre. Al menos fue su postura en la reunión. Allí le hicieron la oferta y en un par de días deberá responderla.

Consultada fuente oficial de @AmericadeCali sobre el "arreglo" con Juan Carlos Osorio, me respondió: "Como dijo el expresidente de Colombia, aquí estoy y aquí me quedo" es la posición del DT. Se le ofreció pagarle ahora toda la claúsula de salida, dijo No. Y que será campeón. pic.twitter.com/G2h9dQNRIw

— Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) March 29, 2022