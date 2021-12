Juan Carlos Osorio: “Hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano”

El técnico del América de Cali se despachó en rueda de prensa tras la derrota ante Tolima y criticó a la hinchada escarlata y a los demás equipos del fútbol colombiano.

Inicialmente, habló sobre jugar temprano y los violentos en el fútbol. “Hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano. Primero, he escuchado de muchas personas allegadas al fútbol, justificando la violencia en las canchas del fútbol colombiano, comparándolo con los ‘hooligans’, y lo que me gustaría compartirles es lo siguiente: ayer nos demoramos 30 minutos llegando al campo, hoy fue lo suficiente, cuando nos madrugamos para ver un clásico de Mánchester, por ejemplo, es para verlo a esta hora. Entonces la violencia en nuestras canchas tiene que terminar, a nuestros partidos del fútbol tienen que ir nuestra niñez y las familias, porque esto es nuestro deporte familiar, entonces no podemos permitir que por unos inadaptamos no podamos disfrutar. Que se puedan jugar los partidos a las 11 de la mañana es un gran avance, lo hacen en Inglaterra, ¿por qué no hacerlo acá?”.

Sobre el comportamiento de la hinchada americana. “Hoy quedó claro que nuestra hinchada se preocupa más por herir, insultar y perjudicar a nuestros jugadores, que apoyarlos, principalmente a los que están detrás de mí. Como lo dije en la rueda de prensa pasada: señores, a los jugadores hay que apoyarlos los 90 minutos y decir lo que quieran cuando se acabe el partido”.

Sobre el planteamiento ante Tolima. “El rival es un facilitador, de tiempo y espacio. Hoy el rival nos facilitaba el espacio por delante de ellos, por eso nos decidimos por jugar con laterales que se interiorizan, dos volantes llegadores y dos delanteros que ocuparan el espacio central – lateral dejando libre la zona 14. Viendo las estadísticas, está demostrado que el plan de juego dio resultado, pero donde radica el error es que remates a puerta solo tuvimos 2”.

Sobre la idea de juego del fútbol colombiano en general. “Yo creo que es el momento de pedirle al fútbol colombiano que consideremos otras opciones de juego, porque depende del rival y lo que el rival quiera facilitar, pero en el fútbol colombiano, todos juegan con transiciones de defensa a ataque porque todos tenemos jugadores de fibra 2B que son efectivos a campo abierto.

Estamos tristes porque nos vamos eliminados, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Perdimos con un rival que lleva jugando a lo mismo y que le da resultados, pero a nivel local. A nivel internacional, cuando toca encontrarse con un equipo replegado, no se encuentran las soluciones. Aplaudo a Hernán Torres, pero cuando otro equipo propone lo que él hace, le cuesta mucho.

Este es el momento de que en el fútbol colombiano se valore las otras ideas de juego y que se empiece a aplicar en otros equipos. Mi propuesta es que debemos aprender de las grandes selecciones del mundo y no mantenernos en ese mismo rígido modelo de juego. Yo me pregunto, ¿por qué no podemos jugar con 3 centrales, qué lo prohíbe? Una cosa es jugar a lo que salga y otra cosa es salir a ganar proponiendo. Es el momento para reflexionar cuál es el presente de nuestro fútbol y pensar qué queremos que sea nuestro fútbol en 5 años”.