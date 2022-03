Juan Carlos Osorio confirmó que rechazó la oferta de América de México

El técnico tuvo la posibilidad de regresar al fútbol mexicano con un gigante de ese país, pero prefirió mantenerse en su actual proyecto.

A lo largo de las últimas semanas, se ha venido mencionando la posibilidad de que Juan Carlos Osorio saliera nuevamente del fútbol colombiano, pues hay un importante directivo que lo quería tener en su equipo. Se trata de Santiago Baños, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol y ahora presidente del Club América, quien le propuso hacerse cargo de este club de la Liga MX.

+ América de Cali: se definió el tiempo de incapacidad del ‘Niche’ Sánchez

Sin embargo, el técnico aseguró que decidió rechazar esta propuesta y optó por mantenerse al mando del América de Cali, donde su proyecto todavía está tambaleándose. “Siempre trato de ser muy coherente en mi manera de trabajar, entonces, cuando un club o una selección se nos acerca, normalmente lo mínimo que hago es aceptar un diálogo y entender cuál es el proyecto deportivo. A partir de ahí digo si estoy interesado o no y si estoy disponible o no“.

Y añadió. “Han llegado afortunadamente; y muy buenas ofertas, pero cuando yo tomé la decisión de quedarme en Colombia, la tomé no solamente por razones deportivas, sino también familiares. Mis padres todavía están vivos y los quiero disfrutar, vivir en Colombia es extraordinario y pertenecer a un proyecto como América es muy importante. Estoy feliz y no he pensando en abandonar el proyecto“.

Explicó que el compromiso no es solamente de palabra, sino que es algo que se ve reflejado en el día a día. “Trato de que todos los días nos comprometamos más, jugadores nosotros y el entorno del equipo. Testimonio de eso están los profesionales que yo he invitado a trabajar conmigo para que los jugadores puedan tener un ambiente que les permita dar su 100%“.