Jorge Iván Ospina: “Que el hincha de América no se enoje conmigo”

El Alcalde de la ciudad de Cali habló nuevamente sobre el estadio Pascual Guerrero y aseguró que hay charlas con las directivas del América.

El debate sigue: construir un nuevo estadio para el América de Cali o llegar a un acuerdo entre lo público y privado para seguir en el Pascual Guerrero. El alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, es el más interesado en que el equipo se quede en el escenario deportivo de San Fernando, por lo que hay críticas de quienes ven la mejor opción en una nueva cancha.

+ Lista de bajas de América para los partidos ante Rayados y Millonarios

El mandatario habló con ‘El Corrillo de Mao’, donde además de confirmar que tendrá una reunión con el máximo accionista del América, Tulio Gómez, pidió a los hinchas que no se enojen con él, puesto que asegura que lo único que hace es cumplir con sus responsabilidades de su puesto.

“Primero yo quiero decirle a lo hinchas del América que no se pongan bravos conmigo por yo querer que el equipo siga en el Pascual Guerrero. Es mi responsabilidad como Alcalde tratar de adherir a los equipos al escenario deportivo, porque éste perdería protagonismo y vigencia en la medida de que su principal equipo se va del estadio, entonces no quiero que se pongan molestos, es mi responsabilidad como Alcalde hacer todo lo posible para que el equipo no se vaya.

Tuve la oportunidad de hablar con Tulio algo muy pequeño, él me dijo que habláramos del asunto, así que vamos a hablar de manera calmada, transparente, para que haya garantías. Solamente decir que un estadio de esta magnitud es de carácter olímpico y por tanto tiene otro tipo de eventos, entonces no hay que ser egoístas. Hay que entender que el mantenimiento de un estadio vale mucho dinero y tener otras disciplinas deportivas es tener una intensidad de uso mayor“.