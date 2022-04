Joel Graterol: “Guerrear tanto para que no alcance…”

El portero del América de Cali fue elegido como la figura en el empate ante Jaguares, pero se mostró muy inconforme con el resultado a pesar de su actuación.

Uno de los jugadores del América que ya no debe tener espacio para las placas de jugador del partido es el venezolano Joel Graterol, quien ha sido el salvador en muchas oportunidades, como pasó en el último juego ante Jaguares de Córdoba, donde logró rescatar un punto con sus atajadas, sin permitir que el resultado fuera más complicado para el club.

En rueda de prensa posterior al partido, comentó que no quedó conforme. “Me voy con el sinsabor, más allá de uno hacer un buen trabajo. Uno como competidor siempre quiere ganar, más en la situación que estaba el equipo que contaba con los 3 puntos. Con todo lo que pasa es un muy insatisfactorio, porqué guerrear tanto para que no alcance es un sinsabor para todo el equipo“.

Sobre la clasificación. “Aún no perdemos la esperanza de meternos a los 8, pero las cosas ya están muy cuesta arriba, teníamos que ganar todos los partidos y el primero era este, pero las cosas son así y hay que estar por encima de las circunstancias, nos queda prepararnos para el próximo partido, mejorar el juego y hay una realidad que es el sinsabor, así que hay que recuperarnos mentalmente“.

Admitió que Jaguares fue superior. “El fútbol se trata de hacer goles, gana quién más lo haga y en esta oportunidad el que más tuvo fue Jaguares, no podemos tapar el sol con un dedo y el gol lo consiguen por el que penal, que por poco también se convierte en ocasión evitada. Hicimos todo para defendernos, por supuesto que pudimos haber perdido, así que dentro de todo, es un punto a favor. El resultado no es satisfactorio pero pudo ser peor“.