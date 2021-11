Jersón Malagón habló sobre la posibilidad de ir a Once Caldas

El defensor del América de Cali se refirió al rumor de prensa donde señalan que podría dejar al equipo para vincularse al cuadro de Manizales.

Los rumores del mercado de fichajes se han acrecentado en los últimos días y ya se avecinan varios cambios de equipos para jugadores de la Liga BetPlay. Comienzan las propuestas, negociaciones, ofrecimientos murmullos y demás y uno de los equipos que casi siempre tiene un protagonismo importante es el América de Cali y esta vez no será diferente.

En las últimas horas, se mencionó la posibilidad de que el defensor bogotano Jerson Malagón, quien ha jugado pocos minutos en el América, sea una de las nuevas caras del Once Caldas para la temporada 2022. Es uno de los pedidos del técnico Diego Corredor, quien ya lo tuvo en el Deportivo Pasto y ahora lo quiere sumar a su proyecto en el blanco blanco.

Sobre esa situación, el jugador habló con el periodista Max Martínez y dejó claro que no está al tanto de la situación. “La verdad a mi no me han comentado nada. Aparte de eso yo tengo contrato con América hasta diciembre del 2022“, explicó, considerando además que su equipo todavía se mantiene en competencia.

Por otro lado, añadió que quiere mantenerse en la escuadra escarlata y luchar por un lugar, teniendo en cuenta que es su primera experiencia en un equipo grande. “Y quiero jugar en América, quiero demostrar por que me trajeron acá, que lo mío fue por talento, Dios permita nos clasifiquemos y pueda seguir acá“.