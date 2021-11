¿Hubo incentivos para otros equipos?: Tulio Gómez responde

Luego de que América de Cali se metió a las finales del fútbol colombiano se ha comenzado a sospechar sobre los resultados que se dieron en otros partidos.

Este fin de semana, América de Cali comenzó la jornada 20 de la Liga BetPlay en la casilla 11 de la tabla de posiciones, pero al finalizar los compromisos el equipo acabó octavo y se clasificó a las finales del campeonato, lo que ha generado todo tipo de comentarios, pues se dieron resultados en 3 canchas diferentes para que se cumpliera esto.

En redes sociales, se ha comenzado a hablar de lo que sucedió en los otros partidos, principalmente en el Envigado – Huila, donde el equipo Opita ganó su partido después de no haber sumado de a 3 puntos en 12 partidos y no ganar ningún compromiso de visitante en todo el semestre, por lo que se mencionaron supuestos incentivos.

En diálogo con el diario El País de Cali, Tulio Gómez fue consultado sobre este tema, donde dejó claro que desde su equipo no hubo nada relacionado. “De nuestra parte no hubo ningún incentivo, solo decirles que había que ganar para superar a Equidad y estar en Copa Suramericana. Para pagarle a otro equipo ¿de dónde plata? Habría que pagarles a todos y es imposible. Se dieron los resultados y por eso digo que Dios es americano“.

El dirigente explicó que él ya estaba haciendo planes para el próximo año, pues consideraba que ya estaban eliminados. “Cuando perdimos contra Equidad yo era escéptico y no creía en la clasificación. Ayer estaba en Pereira, no sabía como iban los demás partidos y un hincha del Pereira me dijo que habíamos clasificado. Esto es un milagro de Dios“.