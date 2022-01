“He hecho hasta lo imposible por el Rifle Andrade”: Osorio

El técnico del América de Cali habló sobre las negociaciones que se han presentado por Andrés Andrade y cómo avanzan hasta el día de hoy.

En las últimas semanas, se han incrementado los rumores con relación a los fichajes que haría el América de Cali para este 2022, donde se ha mencionado la necesidad de contar con jugadores de renombre para mejorar el plantel en las competencias venideras, siendo el tema más comentado el de un volante 10 de primer nivel, siendo Andrés el ‘Rifle’ Andrade uno de los candidatos.

El técnico Juan Carlos Osorio ha insistido en que él ha realizado las gestiones para contar con este jugador, pero el equipo al que pertenece, Atlético Nacional, no ha querido ceder en las negociaciones. En diálogo con el programa radial, Deportes Sin Tapujos, el técnico americano habló sobre esta situación y aclaró un poco el panorama.

“Siempre hubo un gusto por Andrés Andrade, he hecho hasta lo imposible por tenerlo, pero no se ha podido“, comentó inicialmente, resaltando que todavía hay gestiones para fichar a jugadores importantes. “El club aún está tratando de traer un jugador top y Clase A. El mercado Colombiano se ha vuelto difícil para algunos clubes como es el caso nuestro“.

En cuanto al tema de Dayro Moreno, resaltó que él no hace parte del comité deportivo que elige a los jugadores que llegan al club. “No soy parte del comité deportivo que eligen los jugadores que van a traer, no sé en ese orden lo de Dayro Moreno. El club está evaluando que lleguen próximamente dos jugadores extranjeros“.