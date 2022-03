Harold Lozano y la dura crítica a Osorio: “Hay que tener ética”

El exjugador y exdirector deportivo del cuadro escarlata se refirió a la postura de Juan Carlos Osorio al no aceptar renunciar a su puesto.

Harold Lozano dejó una muy buena imagen como jugador del América de Cali, pero cuando fue directivo, salió por la puerta de atrás debido a su floja gestión. Más allá de eso, es una voz autorizada para hablar sobre la actualidad del club con el técnico Juan Carlos Osorio, quien a pesar de los malos resultados, sigue aferrado a su puesto con todo el mundo en contra. Así habló en diálogo con Antena 2 Cali.

Lo comparó con Hernán Darío Gómez. “Yo solo te voy a decir una cosa: cuando a Bolillo estaba en el Medellín y no le fue bien, por eso lo admiro mucho, él dio el paso al costado; eso es tener ética. Me entiende lo que quiero decir, me quedo con eso. Cuando acá no tiene buenos resultados, eso da mucho de qué hablar del técnico, respeto mucho a Osorio, pero es eso, tener ética, si no se me están dando las cosas hay que dar un paso al costado“.

Sobre la gestión de Osorio. “A lo jugadores buenos no los podés sacar, eso es así, el fútbol es así. Quizás venga otro técnico que vea esa idea que implementó Osorio, le vaya bien y que brinde un equilibrio. Lo que pasa es que América tiene un desequilibrio futbolístico, porqué ataca bien pero defiende mal y por eso no le está yendo bien, Osorio tiene buenas ideas“.

Y finalizó. “Cuando un equipo no tiene equilibrio pasa lo que está pasando en América. Él tiene su idea europea pero estamos en Colombia, aquí se juega diferente, se rescata una que otra cosa pero hay que ver el entorno en el que está. Tiene muy buenas ideas, pero yo me quedo con lo que dije de Bolillo, si a mí no se me están dando los resultados y la gente no me quiere, hay que dar un paso al costado“.