Juan Carlos Osorio y la razón por la que no aceptó la salida de América

Desde las directivas del cuadro escarlata le propusieron un acuerdo económico para que dejara su puesto, pero el míster lo rechazó tajantemente.

Desde hace varios meses, los que toman decisiones en América de Cali están cansados con el rendimiento de Juan Carlos Osorio al frente de la institución. Le han pedido que renuncie y este se niega, le propusieron un acuerdo económico para su rescisión y tampoco aceptó, pues explica que si lo quieren sacar, deberán pagar los 800.000 dólares pactados en su contrato.

En los últimos días, han recordado unas palabras dichas por el técnico en septiembre de 2021, cuando manifestó que a él no lo mueve el tema de dinero y que su permanencia en el club está ligada a los resultados, por lo que, en caso de tener que salir de la institución, no cobraría ningún tipo de indemnización. No ha sido así y en redes sociales le reclaman.

"Yo acá (en @AmericadeCali) no voy a pedir indemnización, ni me aferro a mi trabajo, lo digo con sinceridad". Esto lo dijo Juan Carlos Osorio el 7 de septiembre de 2021 (previo a un clásico)… Cómo cambian las cosas… pic.twitter.com/4O1854qewX — Daniel Millán Perea (@DMillanPerea) March 29, 2022

Por otro lado, fuentes cercanas al míster, han asegurado que Osorio no está esperando que América le pague este dinero, pues sabe que eso no pasará. Lo que quiere esperar, es a terminar la temporada, pues no acepta que su proceso haya sido un fracaso y confía que con los jugadores que tiene puede dar vuelta a la situación y salir campeón del fútbol colombiano.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, sostiene lo dicho en reuniones a las barras organizadas y es que al finalizar la actual campaña, salga campeón o no, renunciará sin cobrar nada al América. Entre tanto, los directivos lanzarán una nueva oferta para resolver el tema de manera inmediata.