Gustavo Torres: “Cuando me fui de América se me salieron las lágrimas”

El polémico delantero de 25 años habló sobre lo que fue su paso por el cuadro escarlata y dijo que le dolió haber salido “del equipo de sus sueños”.

Gustavo Torres, un jugador que tuvo problemas de indisciplina en todos los equipos por donde pasó, terminó llegando al América de Cali por pedido de Juan Carlos Osorio, quien ya lo había separado del grupo en Atlético Nacional por ese tema y que se vio obligado a tomar la misma decisión en el cuadro rojo. Solo estuvo seis meses inscrito y otros tres cobrando sueldo sin jugar.

Sobre lo que fue ese breve paso por el club, comentó. “Cuando jugué traté de ayudar, es el equipo donde quería jugar, donde soy hincha, fui feliz, es el equipo de mi tierra, pero siento que a lo último no me dejaron jugar y eso ha sido como la mayor frustración porqué siento que el equipo me necesitaba… Yo era una pieza clave para el profe y el equipo no tenía jugadores“.

En diálogo con Grueso Calibre, el delantero de Always Ready dejó claro que es hincha del cuadro escarlata y que incluso llegó a llorar cuando decidieron rescindir su contrato en marzo de este año. “De chiquito el sueño era jugar en el América, inclusive el día que firmé para irme se me salieron las lágrimas porqué, bueno…”

Le preguntaron sobre sus problemas de indisciplina en América. “Cuando yo salgo dos partidos es porqué una vez no asistí al entrenamiento, me levanté tarde y llegué tarde al entrenamiento, me hicieron una prueba de alcoholemia y pues simplemente fue porqué llegué tarde, pero el profe salió a decir que fue por un acto de indisciplina y de una vez hablaron que fue porqué llegó borracho“.

Por último, sobre la decisión de no inscribirlo para este semestre. “En la pretemporada de enero yo estoy listo para jugar y el profe me comunica que no, que le dicen los directivos que no me ponga, antes de eso le dicen a él que no va a hacer las contrataciones. Le quitaron el mando al profe y yo fui uno de los perjudicados, yo iba con la ilusión de que un día me dijeran que me iban a inscribir, el máximo accionista dijo que por él no había problema, pero pues no sé“.