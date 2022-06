América de Cali ya le apunta a lo que será el 2023

Considerando que el equipo no podrá hacer contrataciones para el próximo semestre, la vista está puesta en armar un proyecto para el próximo año.

Este segundo semestre, no se espera mucho del América de Cali, puesto que el equipo no se supo reforzar a comienzo de año y una sanción les prohíbe reforzarse, por lo que si el equipo termina compitiendo por título a final de año, sería una gran sorpresa. Por esta razón, desde la cabeza del proyecto ya tienen la mira puesta en lo que será el 2023.

+ “El estadio de América sería algo muy parecido a lo que tiene el Santiago Bernabéu”

Tulio Gómez, máximo accionista del club, habló con ‘Zona Libre de Humo’ sobre lo que se vendrá. “Nosotros no podemos garantizar que cada año vamos a ser campeones, pero sí podemos garantizar que cada día vamos a trabajar para tener un equipo mejor, no solo lo administrativo y estructura, sino todo, yo espero que el 2023 sea un gran año para el América, siempre buscamos que el equipo sea mejor que el año anterior“.

Sobre la nómina que tienen en la actualidad. “El objetivo es ser campeones, la nómina de América es buena, fue mal administrada. Tenemos 2 de los 5 mejores arqueros del país, tenemos a Marlon Torres, Adrián Ramos y demás, en este segundo semestre nos damos cuenta. No es tener a los mejores jugadores, sino tener a un gran equipo“.

Contrataciones en diciembre y enero. “Vamos a tener un equipo de hombres, no de nombres. Si quisiéramos eso mejor me monto un museo y ponemos todas las leyendas del pasado. Mire la nómina que tiene Junior y nada, pero mire la nómina de Millonarios que no tiene mucho, pero tiene a Gamero y un proceso, lo que vamos a buscar es continuidad“.