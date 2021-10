Exjugador campeón con América: “Parece un equipo de barrio”

Luego de lo visto en este proceso con Juan Carlos Osorio, un exjugador del América de Cali criticó fuertemente la actualidad del equipo.

Día a día, llueven críticas al América de Cali debido al pobre nivel de juego que se ha visto en este semestre. Uno de los jugadores campeones con el club en 2008 habló sobre la situación y fue tajante sobre el equipo. Se trata de Carlos Valdés, quien en diálogo con el diario El País de Cali dio su opinión, criticando al técnico y jugadores.

Su concepto. “Este proyecto es difícil sostenerlo cuando no hay una identidad clara o un estilo claro; lo de Osorio en su carrera como tal ha sido muy bueno, pero en un punto ha perdido el sentido común de muchas cosas. Este América hoy muestra errores inadmisibles, de equipo de barrio. Más allá del resultado eso es lo que preocupa al hincha“.

Sobre los jugadores. “Lo que pasa no es solo responsabilidad de Osorio. La nómina del América es corta y con jugadores que en su carrera no habían demostrado mayores méritos para ponerse la camiseta del América. Pero esa fue la decisión del entrenador, y en un punto termina juntándose todo: lo que Osorio quiere que algunos jugadores hagan, lo que los jugadores no entienden, los malos resultados y lo que pesa la camiseta del América que es un equipo acostumbrado a ganar. Hay que replantear muchas cosas“.

Las contrataciones. “Esas decisiones a veces pueden ser tomadas por la misma directiva o por el técnico. Parece que cuando se ha ganado cosas importantes da la sensación que Osorio quiere ser el hombre revolucionario o el más innovador del fútbol colombiano y eso lleva a creer que tiene la capacidad de revivir los muertos. De ahí parten los errores, creer que se está más allá del bien que del mal y al final las cosas van quedando en su sitio“.