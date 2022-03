Esneyder Mena escapa de comparaciones con Luis Díaz

El jugador del América de Cali habló sobre su proceso en el club y se quitó de encima la presión sobre las comparaciones.

Durante este mercado de fichajes, América de Cali ha salido de varios jugadores en la posición de extremo, por lo que quienes han llegado al club tienen muchas posibilidades de destacar con el primer equipo. Uno de ellos es Esneyder Mena, quien ha gustado por sus características típicas de un jugador desequilibrante, tanto así que lo llegaron a comparar con el mismísimo Luis Díaz.

En diálogo con RCN Radio Cali, el jugador no quiso entrar en ese juego. “Estamos hablando de un gran crack como Luis Díaz, él es único en lo que hace, por eso está donde está. Son cosas de admirar en él, es un jugador de desequilibrio y por eso está donde está y vale lo que vale. Algunos dicen que tenemos cosas similares, pero él es único“.

Por otro lado, habló sobre lo que será su primer clásico caleño. “Hasta el momento no he jugado ningún clásico y estoy. ansioso con la ilusión de ver cómo se siente estar ahí y vivirlo. Escucho a los que han estado aquí, los más grandes, me dicen que es algo hermoso lo que se vive ahí y bueno, ansioso con la ilusión de si se da la oportunidad, vivirlo todo“.

En cuanto al tema de la presión, comentó. “Desde que uno eligió ser jugador profesional siempre vive de presión, debe tener una obligación de ayudar al equipo, en ganar partidos en todo, entonces presión siempre va a haber. Toca trabajarse bien y si te trabajas bien obvio que el profe te va a respaldar, tu trabajas fuerte, el profe ve tu trabajo y él es el que decide si entras o no, todo tiene su cuento. Hay que trabajarse al 100% y estar atento si le toca jugar a uno“.