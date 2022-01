Esneyder Mena al borde del llanto: “Yo nunca vi un estadio así de lleno”

El extremo que pasó de Deportivo Pasto al América, habló sobre lo que fue su primera experiencia en el Pascual Guerrero y se vio bastante conmovido.

Este domingo, América de Cali volvió a tener un buen partido en el Pascual Guerrero y los asistentes a las tribunas se fueron contentos a casa luego de la gran actuación del equipo de Juan Carlos Osorio. Allí, varios jugadores dejaron un gran nivel, entre ellos Esneyder Mena, quien estaba debutando en el estadio sanfernandino, jugando los 90 minutos.

Ante la lesión de Déinner Quiñones, el ex – Deportivo Pasto salió como titular ante Bucaramanga y fue uno de los que mayor contacto tuvo con la pelota, desbordando siempre por el sector derecho y generando ocasiones. Al finalizar el compromiso, el extremo chocoano habló en rueda de prensa junto al DT y fue consultado sobre lo que fue esa primera experiencia jugando como local.

“Para mí es una oportunidad vestir esta camiseta. No me lo creo, primera vez en mi vida que veo un estadio así tan lleno, sentí muchas emociones. Toca seguir mejorando de la mano de Dios. Aquí me gusta estar, me siento bien, se siente bien el ambiente y estoy feliz, por la hinchada, por todo como se vive, nunca me imaginé estar en este punto y ya que estoy hay que seguir trabajando en pro del equipo“.

Esneider Mena casi llora de la emoción por haber sentido en vivo la pasión de un pueblo. pic.twitter.com/lcEGvR7SIJ — Gabriel 🌟15🌟 (@ConladelRojo) January 31, 2022

Mena es uno de los nuevos jugadores que llegaron al cuadro escarlata, siendo a sus 24 años la primera vez que tiene la oportunidad de jugar en un equipo grande. Debutó en Jaguares de Córdoba, pasó por Patriotas Boyacá, fue al ascenso mexicano con el Correcaminos y volvió a Colombia para jugar en el Deportivo Pasto, donde logró mostrar sus condiciones con regularidad para llamar la atención de ‘La Mechita’.