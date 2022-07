En América de Cali echan de menos a Rodrigo Ureña

El volante chileno rescindió su contrato con el cuadro caleño y hoy en día pasa por un presente inmejorable en Deportes Tolima.

Deportes Tolima está pasando por un gran nivel, donde los jugadores han mostrado un gran rendimiento individual para aportarle a lo colectivo. Jeison Lucumí y Rodrigo Ureña son figuras en este club, a pesar de que salieron como ‘descartes’ en América de Cali a finales del año pasado. Sin embargo, al chileno lo están extrañando en el cuadro escarlata.

El presidente de América, Mauricio Romero, fue consultado sobre estos jugadores en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’. “Yo he escuchando mucha gente que dice que no los valoramos, pero no hay nada más lejos de la realidad. Ureña y Lucumí los valoramos, pero en el caso de Lucumí fue que aquí no rindió y creo que todos lo vimos cada fin de semana. Pasa siempre por x o y razón, eso me pasó a mí como jugador muchas veces y lo entiendo perfectamente“.

Y añadió. “En el caso de Ureña era porque casi no tenía participación con el cuerpo técnico de Osorio, teníamos una presión grandísima por parte de él, así que tuvimos que tomar una decisión. Nos sentamos y definimos que lo mejor para él y para la institución era no retener un jugador extranjero que no tenía la posibilidad de sumar minutos“.

Ahora que regresó Guimarães, lo quisieran tener de vuelta. “Yo te soy sincero, a mí ese jugador me encanta, me parece muy bueno y además tiene un carácter competitivo que se necesita en este tipo de clubes, siempre se lo he manifestado a él y a su agente. Ahora, que se puedan dar las condiciones para que pueda volver, eso no lo sé, pero si es de mi gusto personal, diría a ciencia cierta que sí, no solo por el nivel sino por el carácter“.