El lío de Jhon Hinestroza por no expulsar a un jugador de Tolima vs. América

El árbitro de este partido por la fecha 5 de los cuadrangulares, mostró dos veces la tarjeta amarilla a un jugador del cuadro ‘Pijao’, pero no lo expulsó.

Este lunes, se jugó la reanudación del partido entre América de Cali y Deportes Tolima en el Pascual Guerrero luego de que el partido no se pudiera llevar a cabo el día programado por lluvias. En este compromiso, el cuadro visitante logró llevarse los 3 puntos, quedándose muy cerca de la final y eliminando a sus rivales. Sin embargo, hay un hecho que ha generado polémica.

Según se ve en las imágenes del partido, el juez central, Jhon Hinestroza, mostró dos veces la cartulina amarilla al volante William Parra, quien ingresó para el segundo tiempo buscando mantener la ventaja, sin embargo, nunca le enseñó la cartulina roja por la doble amonestación y Tolima jugó con un hombre de más los últimos minutos del partido.

La primera tarjeta se dio sobre el minuto 82:20 debido a una falta en la mitad del campo y la segunda fue mostrada al 83:48 luego de que los jugadores comenzaran a protestar una de sus decisiones. Se ve claro que ambas fueron para el mismo jugador, pero el árbitro chocoano no lo expulsó. Ahora está compareciendo ante la Dimayor, pues no ha explicado su decisión.

¡TREMENDO LIO!

El que tiene John Hinestroza pues NO ha podido demostrar porque en el partido @AmericadeCali vs @cdtolima amonesto al jugador William Parra del Tolima dos veces y NO LO EXPULSÓ, una al minuto 82,20 y la otra al 83,48 ¿Además del Intocable quien más debe responder? pic.twitter.com/PAqfZDuGPH

— joseborda (@joseborda1) December 15, 2021