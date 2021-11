El jugador de América que pidió a Deossa para el 2022

El jugador sensación del Atlético Huila comenzó a sonar para varios equipos y un jugador de América de Cali salió a pedirlo para el próximo año.

Atlético Huila no pudo con la presión en su regreso a la primera división y tras seis meses volvieron a descender. Sin embargo, hay varios jugadores interesantes en su plantel que serán buscados por los equipos de la Liga BetPlay. Uno de ellos es Nelson Deossa, autor de un importante gol ante Envigado para irse de la A con una victoria y ayudando al América de Cali a clasificar a los 8.

Elvis Mosquera, quien actualmente ocupa la nómina del América, habló con Antena 2 Cali, donde además de comentar sobre lo que fue la clasificación, fue consultado sobre el volante de 21 años del Huila. “Nelson Deossa es un chico con personalidad, lo he visto algunos partidos, cuando lo enfrentamos lo felicité, por ahí se dice que lo quieren varios equipos, ojalá sea América (risas).

Posteriormente, el mismo Deossa habló con ‘Zona Libre de Humo’ y le consultaron sobre ese posible fichaje por el cuadro vallecaucano, a lo que comentó. “Yo sí he escuchado sobre ir a Nacional o Junior, pero de América aún no. Sí me gustaría llegar a un equipo grande “, explicó el jugador.

De momento, no se ha presentado ningún movimiento oficial sobre este jugador, pero lo más probable es que el 2022 se mantenga jugando en un equipo de la primera división. Resta esperar para ver las condiciones económicas que pone el equipo de Neiva por su fichaje.