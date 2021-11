Duván Vergara: “Si América entra a los 8, a los demás se les complica”

El extremo colombiano habló sobre lo que será la definición de los clasificados a las fases finales de la Liga BetPlay y se inclinó por uno de sus ex equipos.

La Liga BetPlay llega con un ‘trancón’ de equipos en la última jornada del todos contra todos buscando ese lugar en los cuadrangulares finales. América de Cali sueña con estar en los 8 pero para lograrlo tendría que sacarle el puesto a Envigado, que actualmente ocupa la octava posición. Un jugador que pasó por ambas escuadras tiene el corazón dividido.

+ Tulio Gómez sobre Osorio: “El lunes tomaremos decisiones”

Se trata de Duván Vergara, canterano de ‘La Cantera de Héroes’ y un bicampeón con los ‘Diablos Rojos’, quien actualmente está en el fútbol mexicano con el Monterrey. El jugador habló sobre lo que serán estos partidos para ver quién se queda con el cupo y terminó decantándose por el equipo vallecaucano.

En diálogo con Antena 2 Cali, comentó. “Sigo a ‘La Mecha’ porque me ha dado mucho, me gusta ver mucho a Envigado, club que me dio la oportunidad de debutar y da la casualidad que están los dos ahí peleándose ese cupo. Pero si me toca me inclino por ahí más por América“, dijo inicialmente.

Y añadió. “A veces me pongo por ahí a hablar con la familia, que están acá porque vinieron para la final y nos ponemos a ver los partidos y sacamos cuentas y vemos la tabla, será que no da, pero sí veo los partidos, estoy muy pendiente de América que lo llevó en el corazón”.

Por último, resaltó. “Mientras haya fe y un granito de posibilidad hay que luchar, pero no hay que ver los resultados de los demás sino que ganar el partido primero. Ya si se da que América entra a los ocho, ayayay, se les va a complicar a los demás, por eso hacen fuerza los demás para que América no entre, no son favoritos y luego sale campeón, así nos pasó en 2020“.