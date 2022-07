David Lemos y el proceso que lleva en América de Cali

El delantero sigue sin poder encontrar nuevamente su máximo nivel y habló sobre la importancia de la salud mental y tener un psicólogo a la mano.

En junio del año pasado, América de Cali cerró la contratación del delantero del Once Caldas, David Lemos, quien tuvo varias temporadas buenas con la camiseta de este equipo y era pretendido por varios clubes del FPC, pero contó con la mala suerte de que se lesionó de gravedad antes de haber podido debutar con su nuevo equipo.

Fue una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, y recordando que había sufrido la misma lesión en su rodilla izquierda en 2018, fue un golpe muy duro para él. Ahora, ha ido ganando minutos poco a poco con la llegada de Alexandre Guimarães, quien le ha dado 6 partidos y espera poder consolidarlo nuevamente en el fútbol profesional.

El jugador de 26 años habló sobre este proceso. “Físicamente me siento muy bien, ya son temas de confianza y de ritmo que después de una lesión de esas son necesarios, eso te lo da la continuidad con los partidos y el respaldo del profe que nos ha dado esa oportunidad de jugar“.

Sintió dudas por su partido ante Envigado. “No me sentí muy bien y creo que uno de los partidos que más mal me he sentido en lo mental. Me he trabajado muy bien, tenía expectativas muy altas, pero no sentía fuerza y ganas para hacer las cosas bien… hay que ser realista, pero hay que dar mi mayor esfuerzo para soltarnos cada vez más“.

La importancia de estar bien mentalmente. “Yo creo que es muy importante tener un psicólogo a la mano y eso lo tengo acá. Es una ayuda muy grande y eso es de cada jugador, tienes que poner de tu parte, saber que estás bien, irte soltando, llenándote de confianza. Hay que seguir trabajando para que el hincha pueda ver la mejor versión de David Lemos, para no defraudarlos a ellos y no defraudarme yo mismo“.