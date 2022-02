Daniel Mosquera: “Estaba nervioso, nunca vi tanta gente en un estadio”

El nuevo delantero del América se ganó sus primeras y duras críticas en este equipo en el partido donde enfrentaron a La Equidad.

Este jueves, América de Cali logró rescatar un punto en condición de local enfrentando a La Equidad, en un partido complicado para Juan Carlos Osorio debido al planteamiento ultradefensivo de Alexis García. Al final, reveló que cambió su esquema habitual, jugando con dos delanteros en punta: Alejandro Quintana y Daniel Mosquera, lo que le terminó dando resultados.

El empate cayó al minuto 94 con un gol de Luis Sánchez, pero pudo llegar minutos antes cuando justamente le cayó un balón debajo del arco a Mosquera y este falló en la ejecución del remate, pues le pasó por entre las piernas y se perdió la oportunidad de celebrar por primera vez. Sin embargo, fue el que asistió al ‘Niche’ en la jugada del gol, por lo que, como dice el dicho, “el que peca y reza, empata”.

Con los buenos días, ¿Alguien me explica cómo hijueputas no metimos este gol? pic.twitter.com/oaP6XHPi46 — Tulio GODmez (@tulioGODmez) February 18, 2022

Este viernes, habló con Zona Libre de Humo, donde comentó que estaba un poco nervioso por el ambiente que había. “Al comienzo un poquito de nerviosismo, nunca había visto tanta gente en un estadio, pero luego fui cogiendo confianza. Lo de ayer fue un gol fallido pero estamos trabajando al 100 y los resultados se van a dar“.

Sobre su adaptación al grupo y la idea de juego, explicó. “Aunque no he jugado los minutos suficientes creo que ya me estoy adaptando poco a poco al equipo y a la idea de juego. Por lo general siempre estoy dentro del área, es una de mis características. La labor que me pone a hacer el profe es ganar los duelos, pivotear y asociarme“.