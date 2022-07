Cuestionamientos en América de Cali a Le Coq Sportif

No ha pasado ni un mes desde que se oficializó la llegada de esta marca al cuadro escarlata, pero ya empezaron las dudas.

El pasado 30 de junio, América de Cali puso punto final a su vínculo contractual con la marca inglesa Umbro y le dio lugar a la francesa Le Coq Sportif como nuevo sponsor técnico de la institución. Sin embargo, no se ha cumplido el primer mes desde que están juntos y los cuestionamientos no se han hecho esperar.

A pesar de que los dos primeros diseños de competencia han gustado, con las camisetas de local y visitante, aún hay varios asuntos que no terminan de cuadrar. Lo primero, son las prendas de entrenamiento con un color azul con el que el club no se siente representado, además de las camisetas para los miembros del cuerpo técnico y staff, que tienen diseños muy cuestionables.

Asimismo, están pendientes dos camisetas, de acuerdo a un avance hecho en las redes sociales oficiales del club. Por un lado, la camiseta alternativa que sería de color negro y que tendría que estar lista para el próximo partido que será ante Santa Fe en ‘El Campín’. Así como la camiseta de portero, que había comentado el presidente Mauricio Romero, sería un homenaje para el histórico Julio César Falcioni.

👹 Aún tenemos dos sorpresas preparadas para ti. ¡Espéralas! 👀 pic.twitter.com/JvIBFBiiud — América de Cali (@AmericadeCali) July 19, 2022

Por último pero probablemente lo más importante, está llegando el mes de agosto y todavía no se puede hacer la compra de ningún artículo de esta marca. Extraoficialmente se habló de que todo llegaría a las tiendas oficiales a finales de julio, pero no hay ni siquiera campañas de expectativa. Los hinchas de Deportivo Cali se quejan de que hay productos que no han sido entregados, por lo que se trataría de demoras de la marca a nivel general.