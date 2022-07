Juan Cruz Real: otro que no le cierra las puertas al América

El técnico argentino al mando del Junior de Barranquilla, se mostró positivo ante la posibilidad de regresar al cuadro escarlata.

En América de Cali hicieron cosas que no le pasa a otro equipo. En 2019 salió campeón de la mano de Alexandre Guimarães y seis meses después lo destituyeron por diferencias económicas. En 2020 Juan Cruz Real tomó las riendas y también se coronó, pero al siguiente semestre lo sacaron por falta de resultados.

+ Bendecido por el Tino: el canterano que entrena con América

El primero ya regresó, es el actual técnico del cuadro escarlata. Al momento que acordaron su salida no fue de la mejor manera, pero no hubo rencores entre las partes y 2 años después se volvió a vestir con la camiseta escarlata. Por eso, no se descarta que en un futuro también quieran darle una segunda oportunidad al argentino, quien no se negó ante la opción.

El DT de Junior habló con el ‘Super Combo del Deporte’ de RCN Radio, donde comentó está muy agradecido por lo que fue la oportunidad que recibió, por lo que consiguió en la institución y por lo que significó para su carrera, asimismo, dejó claro que si en un futuro recibiría una oferta, no diría que no.

“Nosotros vamos a estar siempre agradecidos de por vida con el América de Cali, el primer equipo grande que me tocó dirigir en Colombia, entramos en la historia del club. Las vueltas de la vida uno nunca sabe, hoy América tiene que buscar su futuro, deseándole que les vaya muy bien y a mí bueno, sé que con el paso del tiempo se va a valorar mucho más mi aporte, no fue solo un título, sino que se valorizaron muchos jugadores, se potenciaron jugadores jóvenes, siento el cariño de la gente muy marcado y por eso digo, es algo que fue muy importante para nosotros“.

Le pidieron una respuesta concreta sobre si volvería y dijo que sí. “Como dije, eternamente agradecido, hoy tienen a un entrenador que también fue campeón, que hizo las cosas bien, pero las cosas de la vida uno nunca sabe. Si me ofrecen volver, vuelvo con mucho gusto“.