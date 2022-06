¿Cómo va la relación de Déinner Quiñones y Alexandre Guimarães?

Tras su llegada al América, el jugador habló de problemas con el DT. Ahora están trabajando junto de cara al segundo semestre y así están las cosas.

Cuando Déinner Quiñones aterrizó en América de Cali, se dio debido a la poca participación que tenía en Atlético Nacional, cuando el técnico era Alexandre Guimarães. Llegó por pedido de Juan Carlos Osorio, quien fue el que lo llevó al verde paisa y en una entrevista donde le hablaron sobre la confianza del DT, aprovechó para lanzar pullas al brasileño.

Pasaron los meses y las cosas dieron vueltas, por lo que Guimarães terminó regresando al América, reencontrándose con ‘DeiQui’, quien recientemente había firmado la extensión de su contrato hasta diciembre de este año. No alcanzó a jugar en este nuevo ciclo del técnico por una lesión, pero ya está totalmente recuperado y puesto a disposición para la Liga BetPlay.

Mauricio Romero, presidente ejecutivo del club, habló sobre esta situación que podría complicar al grupo, a lo que comentó que no hay problemas entre ellos. “Esas declaraciones no las he escuchado, pero he hablado con el profe Guimarães, con el jugador y ellos han tenido la oportunidad de hablar varias veces“, dijo inicialmente con el Super Combo del Deporte.

Explicó que están trabajando entre todos correspondiendo a la situación del club. “Desafortunadamente Déinner prácticamente no tuvo participación el semestre anterior por su situación física, pero el profe y el jugador están muy ilusionados, esperando que él pueda estar en forma y entendiendo que es un jugador muy importante para los objetivos del club“.