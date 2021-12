¿Cómo le fue a Michael Rangel cuando lo dirigió Osorio?

El delantero es una opción que maneja el América de Cali para el próximo semestre, pero su llegada depende de lo que diga Juan Carlos Osorio.

Desde hace varias semanas, en América de Cali se está contemplando la posibilidad de que el delantero Michael Rangel pueda estar de regreso en el equipo luego de su frustrado paso por el fútbol mexicano, pero las cosas ahora mismo parecen complicadas, pues hay dos factores que impedirían que se dé este fichaje en el cuadro escarlata.

La primera razón, es que el santandereano está pidiendo un salario muy elevado para cualquier equipo del fútbol colombiano. Según explicó el periodista Juan Capera, con relación al interés que tiene el Deportes Tolima, es que la cifra planteada solo se podría pagar en el fútbol mexicano y se tendrían que reconsiderar varias cosas si quiere volver a Colombia, independientemente del equipo.

La segunda, es que el jugador no es del agrado del técnico Osorio. Rangel ya tiene 30 años y no tendría las características que busca el entrenador para su proyecto, recordando que en el pasado rechazó a Hugo Rodallega. Además, no sería la primera vez que lo tiene en sus filas y cuando así fue, no resultó siendo productivo para el ‘Rompecorazones’.

Rangel y Osorio en 2015

Hace casi 7 años, Rangel arribó a Atlético Nacional luego de haber realizado una regular campaña con Independiente Santa Fe. Allí estuvo durante 6 meses en los que solamente disputó 2 partidos, sumando 101 minutos y sin marcar goles. En su momento, manifestó que quería jugar Copa Libertadores con el equipo, pero el técnico ni siquiera lo llegó a convocar para un partido, pues por encima suyo tenía a Jéfferson Duque, Luis Carlos Ruiz y el paraguayo Pablo Zeballos.